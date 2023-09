Verkehr Mutmaßliches illegales Autorennen: Fahrer zweimal gestoppt

Pirmasens · Die Polizei ermittelt nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Pirmasens gegen zwei Männer. Sie wurden am Montag gleich zweimal auffällig, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zunächst seien sie am Nachmittag nach Zeugenhinweisen auf ein mutmaßliches illegales Rennen kontrolliert worden, beide seien alkoholisiert gewesen.

12.09.2023, 09:28 Uhr

Ein Atemalkoholtest ergab demnach Werte von 1,82 und 1,69 Promille. Es handelte sich den Angaben zufolge um einen 24-Jährigen, der mit seiner Lebensgefährtin im Auto saß, und um einen 33-Jährigen mit dem 4-jährigen Sohn des Paares im anderen Auto. Der 33-Jährige habe keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen können. Die Polizei stellte den Führerschein des einen Mannes sicher. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorübergehend sichergestellt, später jedoch an „berechtigte Personen“ wieder herausgegeben. Kurz vor Mitternacht lieferten sich beide Männer dann mit einem der beiden Autos eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen. An einer Tankstelle gaben sie Gas, als sie das Polizeiauto sahen, die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Als die Männer schließlich anhielten, wurden sie gefesselt. Am Steuer habe der 33-Jährige gesessen, der Beifahrer sei der 24-Jährige gewesen, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde sichergestellt. „Gegen die beiden Männer wird nun wegen mehrerer schwerwiegender Straftaten ermittelt“, erklärte die Polizei. Die Beamten bitten Zeugen, sich zu melden. © dpa-infocom, dpa:230912-99-163078/2

(dpa)