Extremismus Mutmaßlicher „Reichsbürger“ wegen Terrorverdacht vor Gericht

Als mutmaßlicher Rechtsterrorist der „Kaiserreichsgruppe“ muss sich von kommender Woche an ein 49-Jähriger vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Das hat das Gericht am Dienstag mitgeteilt. Der Angeklagte aus dem Kreis Mettmann bei Düsseldorf soll sich in der „Reichsbürger“-Gruppierung betätigt und „ein hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund vorbereitet haben“. Außerdem werde ihm vorgeworfen, illegal sogenannte Polen-Böller gehortet zu haben.