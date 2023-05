Kriminalität Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Saarbrücken · Kurz vor einer geplanten Drogenauslieferung ist Ermittlern ein mutmaßlicher Rauschgifthändler in Saarbrücken ins Netz gegangen. Der 34-Jährige sei am Freitag festgenommen worden, teilten das Landespolizeipräsidium Saarland und das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main am Montag mit.

15.05.2023, 15:28 Uhr

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Da bereits ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag, kam er nach Vorführung beim Amtsgericht Saarbrücken in Untersuchungshaft. Gegen den im Raum Dillingen ansässigen Dealer sei seit dem vergangenen Sommer ermittelt worden, hieß es. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann unter anderem mit Kokain, Marihuana, Haschisch und Amphetaminen gehandelt haben. Nach der Festnahme erfolgten Durchsuchungen an verschiedenen Aufenthaltsorten des Dillingers und möglichen Mittätern. Dort und am Drogenumschlagplatz in Saarbrücken stellten Polizei und Zoll rund 16 Kilogramm Marihuana, zweieinhalb Kilogramm Haschisch, mehr als ein Kilogramm Amphetamin, mehrere Liter Amphetaminöl sowie Kokain sicher. Hinzu kam ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag. Der 34-Jährige Dillinger habe sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Ermittlungen dauerten an. © dpa-infocom, dpa:230515-99-700128/2

(dpa)