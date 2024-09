Angriff auf Polizeiwache Mutmaßlicher Islamist wollte Polizisten töten

Ein mutmaßlicher Islamist hat in Linz am Rhein im Norden von Rheinland-Pfalz eine Polizeiwache angegriffen. Der mit einer Machete und einem Messer bewaffnete 29-Jährige wurde in einer Sicherheitsschleuse eingeschlossen und dann von Spezialkräften überwältigt, wie die Ermittler mitteilten. Polizeibeamte wurden bei dem Angriff nicht verletzt.