Beihilfe zur Flucht Mutmaßlicher Fluchthelfer in Haft genommen

Ersten Erkenntnissen zufolge war er in den Fluchtplan eines damals 43-jährigen Strafgefangenen eingebunden. Dieser sei im Oktober bei einem begleiteten Ausflug in ein Naherholungsgebiet am Sollachsee in Germersheim den JVA-Bediensteten entkommen und geflohen. Der 45-Jährige soll ihn in der Nähe des Sees in sein Auto aufgenommen haben und mit ihm geflüchtet sein. Der entkommene Strafgefangene konnte laut Staatsanwaltschaft erst im Juli dieses Jahres in Moldau wieder festgenommen werden.