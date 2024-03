Ermittlungen Mutmaßlicher Doppelmord: Verdächtiges Paar schweigt weiter

Nach dem mutmaßlichen Doppelmord an einer 27-jährigen Ukrainerin und deren Mutter in Nordbaden schweigt das verdächtige Ehepaar. Die beiden äußerten sich bislang nicht zu den Vorwürfen, sagte am Freitag ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Die getöteten Frauen lebten mit dem Baby der 27-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis.