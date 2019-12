Mutmaßlicher Brandstifter in Trier festgenommen

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild.

Trier Nach mehreren Bränden unter einer Brücke in Trier sitzt der mutmaßliche Brandstifter in Haft. Wie die Polizei in Trier am Montag mitteilte, sei der 23-Jährige am Sonntag nach dem Brand einer Matratze vorläufig festgenommen worden.

