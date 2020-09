Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern/Mehlingen Nach dem Brand eines Waldstücks in Mehlingen (Landkreis Kaiserslautern) hat die Polizei einen 38 Jahre alten Mann als Tatverdächtigen festgenommen. Er soll nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft von Dienstag das Waldstück an einem Sportpark in Brand gesetzt haben.

