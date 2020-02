Mutmaßliche Schleuser wegen arrangierter Ehen vor Gericht

Das Wort „Landgericht“ steht an einem Eingang des Landgerichts Stuttgart. Foto: Marijan Murat/dpa.

Stuttgart Eine mutmaßliche Bande von Schleusern soll Dutzende Scheinehen arrangiert und vor allem Indern auf diesem Weg die Möglichkeit verschafft haben, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Die acht angeklagten Vermittler aus Indien und Deutschland waren im Mai 2019 nach monatelangen Ermittlungen bei einer Razzia in mehreren Städten in Baden-Württemberg und im Saarland festgenommen worden, einige von ihnen sitzen seither in Untersuchungshaft.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Seit Montag muss sich die mutmaßliche Bande vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten.