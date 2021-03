Mutmaßliche Mitglieder einer Autodiebe-Bande festgenommen

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Mainz Drei mutmaßliche Mitglieder einer Autodiebe-Bande sind auf frischer Tat ertappt und von der Mainzer Kriminalpolizei festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der Zugriff bereits in der vergangenen Woche in Hessen im Bereich Darmstadt erfolgt.

Die Männer im Alter von 32, 39 und 41 Jahren sind demnach dem Haftrichter vorgeführt worden und sitzen nun in Untersuchungshaft. Sie sollen einer Bande osteuropäischer Autodiebe angehören, die es in Rheinland-Pfalz und im Rhein-Main-Gebiet auf hochpreisige Wagen abgesehen hatte. Die Mainzer Kriminalpolizei führte seit November vergangenen Jahres die Ermittlungen.