Mutmaßliche IS-Unterstützerin kündigt Aussage an

Das Türschild des Oberlandesgericht in Koblenz. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild

Koblenz Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Unterstützerin aus Idar-Oberstein will die Angeklagte umfassend aussagen. Das kündigte ihr Verteidiger am Donnerstag beim Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht Koblenz an.

Die Aussage der Frau ist für den nächsten Verhandlungstermin am 13. November geplant. Der Vorsitzende Richter sagte, in einem Vorgespräch zur Verhandlung sei von Seiten der Verteidigung ein Geständnis angekündigt worden.

Der 29-jährigen Deutschen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Laut Generalstaatsanwaltschaft Koblenz soll die Frau von September 2014 bis Anfang Februar 2019 Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen sein. Die dreifache Mutter ist die erste mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Rheinland-Pfalz.

Laut zum Prozessauftakt verlesener Anklage war die Frau 2014 mit ihrem nach islamischem Recht verheirateten Mann und zwei seiner Schwestern aus Idar-Oberstein über die Türkei nach Syrien gereist. Der Mann absolvierte eine militärische Ausbildung, die 29-Jährige soll mit ihrem Mann in einer syrischen Stadt gelebt, den Haushalt gemacht und einen Sohn zur Welt gebracht haben. Von Syrien aus soll sie über soziale Medien und Messenger-Dienste die Ideologie des IS nach außen propagiert, die Tötung Andersdenkender durch die Terrormiliz gerechtfertigt und zur Ausreise in das vom IS proklamierte „Kalifat“ aufgerufen haben.