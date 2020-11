Mutmaßliche IS-Rückkehrerin bestreitet IS-Erziehung

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Koblenz Die erste mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Rheinland-Pfalz hat vor dem Oberlandesgericht Koblenz bestritten, ihren Sohn im Sinne der IS-Ideologie erzogen zu haben. Der Staatsschutzsenat ließ am Donnerstag drei Fotos des Jungen als Baby und Kleinkind mit einem Spielzeuggewehr an die Wand projizieren.

„Alle Kinder haben da irgendwo mit Spielzeugwaffen gespielt“, sagte die dreifache Mutter mit Blick auf ihr früheres Leben in Syrien. Oberstaatsanwalt Christopher do Paço Quesado fragte sie hingegen: „Sollte damit ein kleiner Kämpfer erzogen werden?“ Die Angeklagte wies das zurück: Sie habe keine Beteiligung ihrer Familie an Kämpfen gewollt, auch wenn aus ihrer früheren Sicht die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) das eigene Gebiet habe verteidigen müssen.

Die Anklage wirft der 29-jährigen Mutter Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Sie sei von 2014 bis 2019 IS-Mitglied gewesen. Sie habe zur Ausreise in das vom IS ausgerufene Kalifat aufgerufen, die Gräueltaten des IS gerechtfertigt und die Tötung der Ungläubigen gefordert.

Bei der Verlesung ihrer laut Verteidigung rund 150-seitigen handgeschriebenen Einlassung hatte die 29-Jährige am vergangenen Freitag zugegeben, in einem Online-Post 2015 deutlich gegen das Leben in Deutschland und die Demokratie gehetzt und Muslime dazu aufgefordert zu haben, das Land zu verlassen. Inzwischen tue ihr dies Leid. Am Donnerstag beendete sie ihre lange Einlassung.