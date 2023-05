Extremismus Mutmaßliche IS-Anhängerin bestreitet Anklage

2014 reiste sie nach eigenen Angaben aus Deutschland aus - ihr Mann habe als Arzt in Syrien helfen wollen. Laut Anklage hingegen soll der Mann als IS-Arzt gearbeitet und Kämpfer behandelt haben. „Einen Bezug zum Islamischen Staat hat es damals nicht gegeben“, hieß es am Mittwoch weiter. Wie sie in ihrer Zeit in Mossul zum IS stand und welche Einstellung sie mittlerweile hat, ließ sie offen.