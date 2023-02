OLG : Mutmaßliche Ex-Sklavin erkennt in IS-Prozess Angeklagte

Koblenz Im Koblenzer Prozess um eine als IS-Anhängerin angeklagte Frau hat ihre einstige mutmaßliche Sklavin sie nach eigenen Worten wiedererkannt. „Ja, sie sitzt da“, sagte die eigens aus ihrer irakischen Heimat angereiste Jesidin als Zeugin am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) laut einer Dolmetscherin.

Der syrische Ehemann der Angeklagten habe in Mossul ihr, der Zeugin, gesagt: „Du bist ein Geschenk für mich.“ Sie sei zuvor schon mehrmals von anderen Männern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) untereinander weitergereicht worden.

Die Schlüsselzeugin ist auch Nebenklägerin in dem Prozess vor einem Staatsschutzsenat des OLG. Sie sagte der Dolmetscherin zufolge weiter, die deutsche Angeklagte habe ihr einst in Mossul mitgeteilt, sie habe ihre Kinder nicht in Deutschland auf die Welt bringen wollen, damit diese nicht unter „Ungläubigen“ aufwachse müssten. Im Schlafzimmer der Familie in Mossul habe es Waffen gegeben. Der Mann der Angeklagten, ein Arzt, habe auch immer eine Waffe außer Haus mitgenommen. Die Jesidin benötigte bei ihrer Aussage vor Gericht mehrmals eine Pause. Die Angeklagte schrieb deren Worte teils mit - und weinte zeitweise.