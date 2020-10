Mutmaßliche Cyberkriminelle aus Ex-Bunker vor Gericht

Trier Drogenhandel, Cyberangriffe, Falschgeldgeschäfte. Zig tausende Deals sollen über die Server im Cyberbunker gelaufen sein. Jetzt kommen die Betreiber der Schaltstelle vor Gericht. Prozessmäßig eine Premiere.

Vor dem Landgericht Trier beginnt am Montag (9 Uhr) der Prozess um den „Cyberbunker“ an der Mosel. Acht mutmaßliche Cyberkriminelle sollen in einem ehemaligen Bunker in Traben-Trarbach auf Servern illegale Webseiten gehostet haben, über die Kriminelle aus aller Welt millionenschwere Geschäfte abwickelten. Die Anklage wirft der Bande Beihilfe zu mehr als 249 000 Straftaten vor: Vor allem soll es um Drogenhandel über „Marktplätze“ im Darknet gehen. Die unterirdische Anlage war vor gut einem Jahr aufgeflogen.