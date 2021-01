Mutmaßlich illegales Autorennen in Landau

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Landau In Landau haben sich mehrere Personen mutmaßlich ein illegales Autorennen geliefert. In der Nacht zum Sonntag drifteten laut Zeugenaussagen mehrere Fahrzeuge im Kreis, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

