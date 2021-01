Mutmaßlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt

Bei Ausgrabungen an der Burg Sterrenberg ist die wohl älteste Burgkapelle am Mittelrhein gefunden worden. Foto: Thomas Frey/dpa/Aktuell

Kamp-Bornhofen Wo lange ein Auto und später Mülltonnen standen, stoßen Fachleute auf bauhistorische Schätze aus dem 14. Jahrhundert. Dabei hat auch eine Hochzeit mitgeholfen.

Eine Drohne hat zur Entdeckung der laut Experten vermutlich ältesten Burgkapelle am Mittelrhein geführt. „Auf dem Drohnenvideo von einer Hochzeit bei uns haben wir gesehen, wie ein Baum mit seinen Wurzeln eine Mauer rausgedrückt hat“, sagt die Pächterin der Burg Sterrenberg mit einem Ausflugslokal, Karolin König-Kunz, am Freitag. Daraufhin sei eine Mauersanierung eingeleitet worden. Dabei ist laut der rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) die Kapelle entdeckt worden.

Es sei ein „sensationeller Fund“. Bereits in dem Dokument „capella in castro Sterinberg“ von 1322 im hessischen Staatsarchiv wird nach Angaben des Finanzministeriums eine wohl noch frühere Kapelle der mittelalterlichen Wehranlage erwähnt. Laut Innenminister Roger Lewentz (SPD) wird vermutet, dass Balduin, Erzbischof und Kurfürst von Trier, im 14. Jahrhundert die nun entdeckte Burgkapelle bauen ließ. Sie sei für die damalige Zeit ungewöhnlich aufwendig gestaltet worden.

Archäologen haben laut dem Finanzministerium in der Burg Sterrenberg schließlich Reste der Kapelle mit einer halbrunden Apsis, originalen Putzresten und rötlichen Farbfassungen sowie quadratischen Bodenfliesen aus dem 14. Jahrhundert freigelegt. Ahnen und Lewentz, der in Kamp-Bornhofen wohnt, steigen mit Corona-Masken vorsichtig in den unteren Teil der in den Schieferfelsen gegrabenen Kapelle unter einem provisorischen Schutzdach, um die Funde zu besichtigen.