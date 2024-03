Glaube Muslimischer Fastenmonat Ramadan beginnt am Montag

Am Montag beginnt auch für Muslime in Rheinland-Pfalz der traditionelle Fastenmonat Ramadan. Abschluss des Fastenmonats ist das Zuckerfest, das ab dem 10. April gefeiert wird. In Rheinland-Pfalz leben nach Angaben des Kulturministeriums etwa 200.000 Musliminnen und Muslime. Während des Festes verzichten Gläubige tagsüber auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Erst am Abend, wenn die Sonne untergeht, treffen die Menschen sich traditionell zum gemeinsamen Fastenbrechen (Iftar), das oftmals mit einer Dattel und einem Schluck Wasser beginnt.