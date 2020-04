Muslime bereiten sich auf Ramadan in Corona-Zeiten vor

Mainz Die Corona-Pandemie macht das gemeinsame Fastenbrechen der Moscheegemeinden unmöglich. Die islamische Gemeinschaft gehe damit „sehr verantwortungsvoll und gut informiert“ um, sagt der Integrationsbeauftragte des Landes.

Für die rund 200 000 Muslime in Rheinland-Pfalz beginnt der Fastenmonat Ramadan unter eingeschränkten Bedingungen. Wenn am Freitag die Mondsichel nach dem Neumond erscheint, sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass das abendliche Fastenbrechen nicht wie sonst in größerer Gemeinschaft stattfinden kann. Er werde auch diesmal wie gewohnt fasten, da er gesund sei, sagte der Vorsitzende der Schura Rheinland-Pfalz, Akif Ünal. Traurig stimme aber der Gedanke, „ein Ramadan ohne Moschee, ohne Gemeinschaft erleben zu müssen“.