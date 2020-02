Musikwissenschaftler für mehr Mut bei neuen Karnevalsliedern

Mainz Bald wird wieder geschunkelt, getanzt und gesungen zu Fastnachts-Evergreens wie „Humba Täterä“ oder „Rucki Zucki“. Beim Schaffen neuer närrischer Lieder könnte nach Ansicht eines Mainzer Musikwissenschaftlers etwas mehr Mut gut tun.

Der Mainzer Musikwissenschaftler Frank Wittmer wünscht sich von Fastnachtsliedermachern mehr Mut zu Neuem und Eigenem. Es habe zugenommen, bereits bekannte Schlager mit neuen fastnachtlichen Texten zu unterlegen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Man könnte eine Aufgabe darin sehen, mehr Eigenes zu wagen.“ Natürlich werde nicht alles so erfolgreich wie der von Toni Hämmerle in den 1960ern komponierte und getextete, von Ernst Neger gesungene Klassiker „Humba Täterä“. Aber nur so könnten am Ende Stücke entstehen, die irgendwann das Potenzial zu Klassikern hätten.