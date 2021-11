Musikvideo-Ausstellung wegen Lieferengpässen verschoben

Manfred Baumgärtner steht im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Foto: Oliver Dietze/dpa/Bildarchiv

Völklingen Eine große Ausstellung über Musikvideos im Weltkulturerbe Völklinger Hütte muss wegen Lieferengpässen in der Corona-Pandemie verschoben werden. „Es fehlt derzeit nicht nur an Mikroprozessoren für die nötigen Projektoren, sondern auch an deren Halterungen“, sagte der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte und Kurator der Ausstellung, Ralf Beil, am Mittwoch.

Die Ausstellung „The World of Music Video“, die am 13. November starten sollte, werde nun am 21. Januar 2022 eröffnet.

Die Ausstellung soll dann bis Mitte Oktober 2022 in der Gebläsehalle sowie Verdichterhalle des Weltkulturerbes zu sehen sein. Geplant sind rund 90 Musikvideos aus 30 Ländern, die die Geschichte und Gegenwart des Genres auf Großleinwänden und Monitoren zeigen.

Am zunächst geplanten Eröffnungstermin wolle man nun eine Party feiern, kündigte Beil an. Die Gebläsehalle werde dann unter dem Motto „Rave to the Rhythm“ zu einem „Video-Dancefloor“.