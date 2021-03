Musikschulen: Wahl der Instrumente je nach Ansteckungsrisiko

Ludwigshafen/Koblenz Corona verändert auch die Musikausbildung vieler Kinder. Musikschulen unterrichten mit Spuckschutzwänden oder digital. Nicht alles funktioniert. Flöte und Trompete werden plötzlich unbeliebter.

Insgesamt ist die Nachfrage nach Instrumentalunterricht an den 42 kommunalen Musikschulen im Landesverband laut Utz nicht gesunken. Schwierig sei es in Seuchenzeiten aber mit Musikerlebnissen in Gruppen. Musikalische Früherziehung in Kitas, Ensemble-Unterricht und Kooperationen mit Ganztagsschulen seien wegen der Ansteckungsgefahr kaum in herkömmlicher Weise möglich.