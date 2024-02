Festival Musikfestspiele Saar wagen Neues: Bunter Programm-Mix

Mit dem Zeichen des Aufbruchs wolle das Festival Mut machen, Neues zu wagen und „mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen“. Zudem breche man auf, zu einem „neuen Miteinander in der Gesellschaft“: Als erstes Musikfestival biete man freien Eintritt an für alle die, „die sich den Eintritt in unsere Konzerte nicht leisten können“, hieß es. „Hierbei vertrauen wir ganz auf die Ehrlichkeit.“