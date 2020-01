Musiker Kunze in der Pfalz geehrt

Bad Dürkheim Der Musiker Heinz Rudolf Kunze (63, „Dein ist mein ganzes Herz“) ist in der Pfalz mit der Auszeichnung „Goldener Winzer der Stadt Bad Dürkheim“ geehrt worden. Kunze habe den Orden am Freitagabend von der örtlichen Karnevalsgesellschaft „Derkemer Grawler“ erhalten, sagte ein Sprecher der Veranstalter.

Die Auszeichnung besteht aus einer golden glänzenden Winzerfigur mit Rückenkorb (Logel) am Band. Verbunden mit dem Orden sind aus Bad Dürkheim lebenslange Weinpräsente an den Träger: zum Geburtstag sowie zum Weihnachten - und im ersten Jahr an jedem 11. eines Monats.