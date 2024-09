Feste Musik und Wein - Rheinland-Pfalz feiert Sommerfest in Berlin

Organisatorisch gehört die von Staatssekretärin Heike Raab (SPD) geleitete Landesvertretung zur Staatskanzlei in Mainz, die die Arbeit des Ministerpräsidenten koordiniert. Die rheinland-pfälzische Landesvertretung in Berlin wurde Ende 2020 vom damaligen Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) eröffnet. Das Bundesland hat für die EU-Politik eine weitere, kleinere Vertretung in Brüssel.