Wolfgang Petry Musical in Trier : Der Wahnsinn kommt nach Trier

Trier Fans von Wolfgang Petry sollten sich diesen Donnerstag, 29. August, rot im Kalender anstreichen. An diesem Tag beginnt nämlich um 9 Uhr der Vorverkauf für „Das ist Wahnsinn!“. Das Musical mit den bekanntesten Songs des Schlagersängers gastiert im kommenden Jahr – am Freitag, 24. April 2020, ab 20 Uhr – in der Arena Trier.

„Das ist Wahnsinn!“ erzählt die Geschichte von acht Paaren und deren turbulenten Beziehungen.