Museum mit religiösen Kopfbedeckungen öffnet: Frühjahr 2021

Dieter Philippi hält eine Mitra der koptischen Kirche Ägyptens in der Hand. Foto: Oliver Dietze/Oliver Dietze/dpa/dpa

St. Ingbert/Tholey Ob orthodoxe Mitra, jüdische Kippa, päpstliches Scheitelkäppchen oder islamischer Sarik: Knapp 700 religiöse Kopfbedeckungen aus aller Welt hat der saarländische Unternehmer Dieter Philippi in den vergangenen zwei Jahrzehnten gesammelt.

Ein Teil seiner Sammlung bekommt ab dem Frühjahr 2021 einen festen Platz: Im Hüte-Museum Philippi in einem renovierten Wohnhaus in der Nähe der Benediktinerabtei Tholey.

Er freue sich, dass er seine Sammlung nun mehr Menschen zugänglich machen könne, sagte Philippi der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist eine neue Chance.“ Rund 150 Kopfbedeckungen sollen voraussichtlich ab März oder April 2021 auf rund 150 Quadratmetern in knapp zehn Räumen ausgestellt sein. Bislang kann die Privatsammlung nur auf Anfrage in St. Ingbert gesehen werden.

Die Hüte-Sammlung decke 99 Prozent aller religiösen Kopfbedeckungen ab, die es gebe, sagte Philippi. Sie sei weltweit die größte dieser Art. Die Exemplare sollen in der Ausstellung in Tholey nach Themen vorgestellt werden: über Material, Farben, Formen und Hierarchie. „Es wird keine Räumen nach Religionen geben“, sagte der Unternehmer. Geplant sei auch ein „Kronenraum“ mit prachtvollen Mitren, die mit Schmuck und Gold besetzt seien.

Aber auch Geschichten werden erzählt, sagte Philippi. So sei der Eingang des Museums, das Philippi Sammlung nennt, ein nachgebildetes Schaufenster des Papstschneiders Gammarelli in Rom. Dort wurde 1998 der Grundstein für die Sammlung gelegt: Philippi entdeckte in dem Schaufenster beim Bummeln ein rotes Kardinalsbirett - und kaufte „fasziniert“ das Exemplar aus Seide.