Museum Karl-Marx-Haus zählt gut 53 000 Besucher

Eine Bronzebüste von Karl Max im Karl-Marx-Haus. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Trier Das Museum Karl-Marx-Haus in Trier hat im vergangenen Jahr gut 53 000 Besucher angezogen. Das sind knapp 13 Prozent weniger als im Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag des Philosophen 2018, aber 33 Prozent mehr als in 2017, teilte das Museum am Donnerstag in Trier mit.

Die Gäste seien in 2019 aus 113 Ländern gekommen - 60 Prozent aus dem Ausland. Die meisten ausländischen Besucher stammten aus China, den Niederlanden und den USA.

Der umstrittene Denker wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren: In dem schmucken barocken Wohnhaus, in dem heute das Museum Karl-Marx-Haus untergebracht ist. Zum Jubiläum war dort eine neue Dauerausstellung über das Leben, Denken und Wirken von Marx eingezogen. Das diesjährige Programm stehe ganz im Zeichen des nächsten Jubiläums: Dem 200. Geburtstag von Marx' engstem Freund und Mitarbeiter Friedrich Engels, hieß es.