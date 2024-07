Sport & Freizeit Murmel-Meisterschaft in Rheinland-Pfalz beginnt

Die Teams kommen den Veranstaltern zufolge unter anderem aus Ostfriesland, Nordhessen und dem Erzgebirge. „Geklickert“ wird in acht Gruppen mit genormten Porzellankugeln mit einem Durchmesser von 16 Millimetern. Sechs Murmeln sind im Spiel. „Drei weiß, drei gelb, damit man sie unterscheiden kann“, erläuterte der Vorsitzende. Wer beim Murmeln an ein Kinderspiel denkt, wird hier eines Besseren belehrt: Der Altersdurchschnitt der Spieler liegt zwischen 40 und 50 Jahren. „Es ist ein Spiel für Erwachsene“, betonte Müller. Aber es gebe auch jugendliche Spieler, die in die Mannschaften integriert würden. „Der Jüngste ist zehn bis zwölf Jahre alt.“