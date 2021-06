Müllwagen fährt 80-Jährige an: Schwere Verletzungen

Mainz Eine 80-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch in der Mainzer Innenstadt von einem Müllwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der Rollator der 80-Jährigen sei unter das Hinterrad geraten und habe damit vermutlich noch Schlimmeres verhindert, teilte die Polizei mit.

Die Frau selbst war hingefallen und unter dem Auflieger liegen geblieben. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Müllwagen war beim Zurücksetzen gegen sie gefahren. Die Straße wurde nach dem Unfall am Vormittag für etwa 40 Minuten in beide Richtungen gesperrt.