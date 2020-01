Mülltonnenbrand an Binsfelder Grundschule

Binsfeld Am Silvesterabend haben drei Mülltonnen an einer Grundschule in Binsfeld (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gebrannt. Das Feuer hatte sich auch auf die Fassade der Schule ausgeweitet, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa