Müheloser Sieg gegen Salmrohr: Kiel in zweiter Pokal-Runde

Salmtal Holstein Kiel hat die Pflichtaufgabe beim Fußball-Sechstligisten FSV Salmrohr erfolgreich gelöst und locker die 2. Runde im DFB-Pokal erreicht. Beim 6:0 (1:0)-Sieg des Zweitligisten erzielten Makana Baku (39./65./76.

Minute), Jae-Sung Lee (54.), David Atanga (63.) und Finn Porath (88.) am Sonntag die Tore für den klar überlegenen Zweitligisten.

Der klassentiefste Teilnehmer am diesjährigen Pokal-Wettbewerb wehrte sich in der einseitigen Partie eine Halbzeit lang tapfer. Vor allem Torwart Tim Kieren zeichnete sich mit mehreren Paraden aus. Eigene Chancen konnte der krasse Außenseiter jedoch in den gesamten 90 Minuten nicht kreieren.