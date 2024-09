Klassik Mozartwochen Eifel warten mit acht Konzerten auf

Vom Kirchenkonzert über Kammermusik bis zum großen Orchesterkonzert: Mit einem prallen Programm geht die Klassikserie „Mozartwochen Eifel“ in diesem Jahr wieder an den Start. Acht Konzerte werden vom 2. bis 23. November erklingen, wie die Organisatoren der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft in Prüm in der Eifel mitteilten. Das Festival, das es seit 2002 gibt, findet in der Regel alle drei Jahre statt.