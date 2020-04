Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit angeschaltetem Blaulicht. Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild.

Schladt Die Höhenrettung der Feuerwehr hat einen Radfahrer nach einem Unfall auf einem Wanderweg in der Eifel geborgen. Er war am Sonntag auf dem Lieserpfad nahe Schladt (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit seinem Mountainbike aus ungeklärter Ursache einen Abhang hinabgestürzt, wie die Polizei in Wittlich mitteilte.

