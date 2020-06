Motorradfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Wadern Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat eine Motorradfahrerin auf der Bundesstraße 268 im nördlichen Saarland lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin hatte die 47-Jährige beim Einbiegen auf die B268 in Richtung Losheim am Samstag übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

