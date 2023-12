Kreis Ahrweiler Motorradfahrer wird von Auto angefahren und stirbt

„Der verunglückte Motorradfahrer wurde durch zunächst Passanten, dann durch die eingesetzten Kollegen und anschließend durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle reanimiert“, berichtete die Polizei in einer ersten Meldung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo versucht wurde, ihn zu stabilisieren. Später berichtete die Polizei, dass der Mann seinen multiplen Verletzungen erlegen war.