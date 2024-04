Unfall Motorradfahrer stürzt unter Kastenwagen: schwer verletzt

Er soll noch versucht haben, zu bremsen und auf seine Spur zurückzukommen, verlor demnach aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er rutschte laut Mitteilung gegen und unter den Kastenwagen, während sein Motorrad in der Böschung landete. Der Verletzte wurde demnach per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die B42 war nach dem Unfall vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.