Motorradfahrer stürzt und wird lebensgefährlich verletzt

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Leiwen Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitag nahe Leiwen (Landkreis Trier-Saarburg) gegen eine Schutzplanke gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit.

