Motorradfahrer stürzt nach Überholmanöver und stirbt

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/Archivbild.

Mainz Nach einem Überholmanöver in einer Kurve ist ein Motorradfahrer in der Eifel gestürzt und ums Leben gekommen. Der 63-Jährige aus Luxemburg war am Montag auf einer Landstraße zwischen Neuerburg und Krautscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) unterwegs, wie die Polizei in Bitburg mitteilte.

