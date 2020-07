Motorradfahrer stürzt in Böschung und verletzt sich schwer

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mayen Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Adenau (Kreis Ahrweiler) am Donnerstag schwer verletzt worden. Der 58-Jährige aus dem Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen war nach ersten Ermittlungen allein an dem Unfall beteiligt, wie die Polizei in Mayen mitteilte.

