Motorradfahrer stößt mit Graureiher zusammen: Schwerverletzt

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Eich Bei einem Zusammenstoß mit einem Graureiher ist ein Motorradfahrer in Eich (Landkreis Alzey-Worms) schwer verletzt worden. Der 40-Jährige sei am Montag aus Gernsheim (Kreis Groß-Gerau, Hessen) in Richtung Eich unterwegs gewesen, als der Vogel die Fahrbahn überquert habe, teilte die Polizei mit.

