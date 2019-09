Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Dreis Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Dreis (Landkreis Bernkastel-Wittlich) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet er am Freitagabend mit seiner Maschine in den Gegenverkehr, streifte ein Auto und schleuderte in die Leitplanke.

