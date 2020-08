Motorradfahrer schwerst verletzt

Ein Rettungshubschrauber fliegt über einem Klinikum. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Kerpen Bei einem Motorradunfall in der Eifel ist am Sonntag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte an einer Landstraße bei Kerpen an einer Kreuzung ein Stopp-Schild missachtet und dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa