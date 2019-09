Motorradfahrer rutscht in Leitplanke: Schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Nacht. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Löllbach Ein Motorradfahrer ist bei Löllbach (Kreis Bad Kreuznach) in eine Schutzplanke gerutscht und schwer verletzt worden. Der 68-Jährige war am Freitag mit weiteren Fahrern in einer Kolonne unterwegs, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa