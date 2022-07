Bad Kreuznach : Motorradfahrer ohne Schutzkleidung stürzt bei Überholvorgang

Bad Kreuznach Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholvorgang nahe Bad Kreuznach gestürzt und schwer verletzt worden. Nachdem der 19-Jährige zunächst ein Auto überholt hatte, setzte er zu einem weiteren Überholvorgang ein, wie die Polizei am Abend mitteilte.

In dessen Folge stürzte und rutschte der Motorradfahrer rund 30 Meter über die Straße, ehe seine Maschine gegen ein Verkehrsschild prallte und im Straßengraben liegenblieb. Bei dem Unfall am Freitagnachmittag zog sich der 19-Jährige den Angaben zufolge aufgrund fehlender Schutzkleidung schwere Verletzungen an Beinen, Armen und Füßen zu. Er kam in ein Krankenhaus.