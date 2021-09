Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab: Schwer verletzt

Minheim Im Landkreis Bernkastel-Wittlich hat ein 20 Jahre alter Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über die Maschine verloren. Er stürzte und verletzte sich schwer.

Der junge Mann war am Mittwochabend auf einer Straße in Minheim unterwegs, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach dem Sturz rutschte der Mann mit seinem Fahrzeug über den Asphalt und kam unter einer Schutzplanke zum Liegen. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.