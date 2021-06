Motorradfahrer beim Überholen tödlich verunglückt

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kruft Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Mayen-Koblenz am Mittwochmorgen beim Überholen eines Autos tödlich verunglückt. Nach den bisherigen Ermittlungen habe der 60-Jährige in einer Kurve der Bundesstraße einen entgegenkommenden Kleinbus übersehen, teilte die Polizei in Andernach mit.

Beide Fahrzeuge prallten gegeneinander. Der aus dem Westerwald stammende Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 21 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.