Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt

Kindenheim/Grünstadt Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist auf einer Kreisstraße bei Kindenheim (Kreis Bad Dürkheim) auf ein Reh geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Grünstadt am Samstag mitteilte, war das Tier am Freitagabend vor dem Fahrer über die Straße gelaufen.

Von dpa