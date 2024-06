Verkehr Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Saarbrücken · Bei einem Verkehrsunfall in Saarbrücken ist am Dienstag ein Motorradfahrer sehr schwer verletzt worden. Der 72-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, am frühen Abend bestand aber keine Lebensgefahr mehr, wie die Polizei in Sulzbach mitteilte.

25.06.2024 , 18:47 Uhr

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa

Eine 75 Jahre alte Autofahrerin hatte laut Polizei am Mittag in einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Motorradfahrer stark abgebremst - und sei mit seinem Gefährt gestürzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen. © dpa-infocom, dpa:240625-99-528983/3

(dpa)