Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Böhl-Iggelheim Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Nähe von Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Die 62-jährige Autofahrerin trug leichte Verletzungen davon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach war die 62-Jährige am Samstagnachmittag auf einer Landstraße zwischen Böhl-Iggelheim und Schifferstadt unterwegs gewesen. Als sie links in einen Feldweg abbiegen wollte, übersah sie laut Polizei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob der Mann sich noch in Lebensgefahr befindet, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.